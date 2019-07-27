Путин встретился с родственниками погибших в Баренцевом море подводников.

Президент России Владимир Путин провел в Петербурге встречу с семьями подводников, погибших в Баренцевом море.

На встречу приехали многочисленные родственники семей тринадцати погибших офицеров. Глава государства выразил свои соболезнования родным и предложил государственную помощь и поддержку семьям моряков, пишет РИА Новости.

Кроме того, на встрече присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин на батискафе погрузился на дно Финского залива к месту гибели подлодки. Президент России Владимир Путин начал спускаться на дно Финского залива на батискафе. Он осмотрит затонувшую во время ВОВ подлодку Щ-308 «Семга». Участники церемонии почтят память погибших минутой молчания.