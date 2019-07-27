Путин на батискафе погрузился на дно Финского залива к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал спускаться на дно Финского залива на батискафе. Он осмотрит затонувшую во время ВОв подлодку Щ-308 «Семга».

Глава государства погружается на спускаемом аппарате C-explorer 3.11 неподалеку от острова Гогланд. Погружение на глубину около 50 метров займет примерно час. Во время погружения один из водолазов установи памятную табличку на дне залива в присутствии Путина. После этого участники церемонии почтят память погибших минутой молчания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Щ-308 «Семга», советская дизель-электрическая подводная лодка, была включена в состав Балтийского флота в 1935 году. Субмарина затонула в октябре 1942 года. Погибли все 40 членов экипажа. Причина трагедии неизвестна. Согласно одной из версий, подлодка погибла из-за отказа техники или во время форсирования минных заграждений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин позвал пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге.