Путин позвал пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге

Семьи из Иркутской области увидели президента без галстука.

Владимир Путин принял в Кремле семьи Иркутской области, жизнь которых изменило наводнение. Президент позвал гостей на парад ВМФ в Санкт-Петербурге.

В Москву прибыли пять сетей, президент принял их в представительском кабинете всех сразу, сообщает ТАСС 25 июля. Кроме взрослых на встречу посадили 14 детей. Путин даже не стал надевать галстук на встречу, она прошла в непринужденной обстановке.

Президент предложил пострадавшим съездить на военно-морской парад в Санкт-Петербурге и выразил уверенность, что “мальчишки” точно оценят праздник по достоинству.

Парад в Петербурге пройдет в воскресенье 28 июля. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит репетиция парада: мосты развели и центр города стоит в пробках. В празднике поучаствуют 43 боевых корабля и 41 единица авиации. Ранее Gazeta.SPb опубликовала программу празднования.