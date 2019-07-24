В Петербурге пройдет празднование дня ВМФ

На параде будет продемонстрирована новая военно-морская техника, которая была принята во флот в 2018 году. Фото: pixabay.com

На параде будет продемонстрирована новая военно-морская техника, которая была принята во флот в 2018 году. Фото: pixabay.com

Главный военно-морской парад в Петербурге в честь Дня Военно-морского флота пройдет в эти выходные.

Дата проведения праздника назначена на 28 июля. В 10:00 на сценических экранах, расположенных на Дворцовой площади, начнется прямая трансляция подготовки к празднику, а затем и самого проведения.

На параде будет продемонстрирована новая военно-морская техника, которая была принята во флот в 2018 году. Принимает парад президент РФ Владимир Путин.

После военно-морского парада жителей и гостей города ждет праздничная программа на Дворцовой площади. Организацию программы подготовил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Гости города увидят выступления военных оркестров Таиланда и Вьетнама. Песни о море и Петербурге исполнит народный артист Александр Розенбаум. Зрителей также ждут выступления группы Markscheider Kunst, «Сурганова и Оркестр», «СерьГа», «Чайф», Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова, «Хора Турецкого» и «SOPRANO».

Вход на дворцовую площадь будет свободный, сообщает Администрация города.

Концертная программа сменится торжественным салютом над Невой, который начнется в 22:30.

Ранее Gazeta.SPb писала о времени разведения мостов за день до проведения праздника. Мосты будут разведены для репетиции парада.