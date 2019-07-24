Мосты Петербурга разведут днем для репетиции парада ВМФ

Мосты Петербурга разведут днем для репетиции парада ВМФ
Планируется развести Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

С 9 утра до 13 часов движение общественного транспорта изменится из-за мостов.

Завтра в четверг 25 июля в Санкт-Петербурге проведут репетицию парада ВМФ. Из-за этого днем разведут мосты, что изменит маршруты следования общественного транспорта и усложнит жизнь водителям машин в Петербурге.

Сейчас известно, что планируется развести Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, сообщили Gazeta.SPb в ГКУ “Организатор перевозок” 24 июля. Репетиция затянется на 4 часа — мосты закроют для движения с 9 утра до 13 часов дня.

Репетиция затронет и Кронштадт: автобусы 1 и 3 Кр изменят пути следования с 7 часов утра до 13 часов. В Петербурге коррективы внесут в маршруты автобусов №№ 6, 7, 10, 24, 46, 49, 100, 191, трамвая №3 и троллейбусов №№ 1, 3, 7, 8, 10, 11.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Муринскую дорогу на развязке с КАД перекроют.

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