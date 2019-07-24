Муринскую дорогу на развязке КАД полностью закроют

Объезд организуют через развязку КАД Петербурга с Пискаревским.
Рабочие продолжают ровнять кольцевую дорогу Санкт-Петербурга. Это приводит к новым ограничениям движения: до конца недели закроют Муринскую дорогу на развязке КАД с дорогой Петербург — Матокса.
По участку сможет проехать только общественный транспорт, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор Северо-Запад 24 июля. Регулировщики займутся пропуском маршруток и туристических автобусов. Ремонт пройдет с 26 по 29 июля на 31-ом км внутреннего кольца и 110-ом км внешнего кольца КАД Петербурга.
Работы будут вести круглые сутки, но сроки завершения могут сдвинуться из-за погодных условий. Сейчас в Санкт-Петербурге пасмурно, прошел дождь. Объезд участка организуют через развязку КАД с Пискаревским проспектом Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на ремонт трех дорог в Петербурге выделили 24 млн рублей.