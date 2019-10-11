Международный фестиваль этнокультуры «Молодая Арктика» прошел в Санкт-Петербурге 25-28 сентября 2019 при поддержке Минкультуры РФ

Фестиваль проходил на площадках Капеллы Санкт-Петербурга, Студии Лендок, РГИСИ.

Это был праздник музыки, танца, театра, художественного творчества и видеоарта Северных стран. В фестивале принимали участие танцовщики и музыканты, хореографические коллективы, театры танца, балетные школы из Якутии, Санкт Петербурга, из Норвегии, Финляндии, Нидерландов и Швеции.

28 сентября в Камерном зале Капеллы в 19 ч состоялся показ спектакля «Смерть Бальдра» в постановке С.Мурзина с участием студентов СПБГИК. Это Интерактивный мультимедийный перфоманс по мотивам скандинавских саг. В преамбуле перфоманса прозвучала современная скандинавская музыка: композиции А.Баадсвик и О. Баадсвик в исполнении 2х туб и фортепиано. (А.Арбузов, Д.Кокорин, Е.Думнич)