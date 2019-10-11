Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии

В Осло объявили имя лауреата Нобелевской премии мира. В этом году им оказался премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Нобелевский комитет принял решение, что политик достоин этой награды за предпринятые им действияя по достижению мира, а также за урегулирование конфликта с пограничным государством Эритреей.

В понедельник, 14 октября, Нобелевский комитет озвучит имя человека, завоевавшего премию памяти Альфреда Нобеля в области экономики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о лауреатах Нобелевской премии по литературе за 2019 год. Таких человек оказалось двое, поскольку прошлогоднее вручение не состоялось из-за разразившегося скандала с Жан-Клодом Арно. В этом году обладателями «Нобелевки» стали писатель из Австрии Петер Хандке и полячка Ольга Токарчук.