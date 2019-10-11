Глава минобороны Германии оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Министр обороны ФРГ и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» уже невозможно.

«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто «Северный поток — 2» можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», — заявила она, сообщает РИА «Новости».

При этом она отметила, что Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Новак допустил, что строительство «Северного потока-2» в обход Дании обойдется дороже.