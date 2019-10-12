Дорожники ограничат движение на федеральных трассах Ленобласти

В Ленинградской области на федеральных трассах продолжается проведение дорожных работ. По этой причине на некоторых участках дорог введены ограничения.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 октября в Ленобласти дорожное движение ограничено на следующих участках трасс:

Так, на трассе Р-21 «Кола» с 8 утра до 7 вечера будет ограничена скорость движения на 12-179 км. Ограничение связано с дорожными работами. В то же время на трассе М-10 «Россия» придется сбавить скорость на 593-674 км.

Ограничение скорости также ввели с 8 утра до 8 вечера на трассе А-181 «Скандинавия», на 9-10 километре, а также на подъездах №1 и №2 к Выборгу, а также на подъезде к МАПП «Брусничное».

Также скоростное ограничение ввели на 161-186, 250-270 км трассы А-181 «Магистральная», а также на 149-154 км трассы А-121 «Сортавала».

Ранее GazetaSPb сообщала, что на нескольких федеральных трассах Ленобласти ограничили движение.