На нескольких федеральных трассах Ленобласти ограничили движение

Дорожные работы стали причиной ограничения движения на восьми федеральных трассах в Ленинградской области во вторник, 8 октября.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение движение затронуло десять участков на восьми федеральных трассах.

Так, на 12 — 179 км трассы Р-21 «Кола» с восьми утра до семи вечера будет ограничена скорость движения в оба направления.

На трассе М-10 также проходят ремонтные работы, из-за которых автомобилисты будет вынуждены сбавить скорость в оба направления на 593-674 км с восьми утра до семи вечера.

Нанесение разметки на 125-127 км трассы «Скандинавия также замедлит водителей с восьми утра до восьми вечера. Ограничение скорости движения в оба направления с восьми утра до полуночи затронет и трассу «Выборг-Светогорск» на км 36+933, где ремонтируют мост через реку Вуокса.

На автодороге А-181 «Магистральная» проходит ремонт дорожного покрытия, в связи с чем там введены ограничения по скорости с восьми утра до восьми вечера.

На трассе А-121 «Сортавала» ввели реверсивное движение с восьми утра до восьми вечера из-за ремонта.

Скорость придется сбавить на км 108-149 на А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» с восьми утра до семи вечера, а также на трассе А-114 «Вологда — Тихвин».

Ранее GazetaSPb сообщала, что съемки «Цоя» ограничат движение по Литейному мосту.