Россия разгромила Кипр и получила путевку на Евро-2020

Российская сборная завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр.

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии.

В составе сборной России отличились Черышев, а также Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

На последних добавленных минутах Денис Черышев забил победный мяч. Отметим, что Черышев оформил дубль.

Забитый гол стал для Дзюбы стал девятым в текущей квалификации Евро-2020.

После восьми туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, имея в своем активе 21 очка.

Россия гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Подопечные Станислава Черчесова отстают от лидера группы — Бельгии всего на три очка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над командой Шотландии в матче к Чемпионату Европы — 2020.