Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над Шотландией

Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над Шотландией
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над командой Шотландии в матче к Чемпионату Европы — 2020.

«Россия — Шотландия 4:0. Молодцы!» — написал Медведев в своем Twitter.

Сборная России разгромила команду Шотландии в отборочном матче к Чемпионату Европы — 2020. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу России.

Теперь сборной России предстоит сыграть против команды Кипра 13 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сборная России разгромила команду Шотландии в отборочном матче к Евро-2020.

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Сборная России разгромила команду Шотландии в отборочном матче к Евро-2020