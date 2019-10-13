Станислав Черчесов: «Праздновать надо с кубком в руках. А для нас это рядовой момент»

Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над Кипром и выход национальной сборной в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

«Праздновать надо с кубком в руках. А для нас это рядовой момент. Я им [футболистам] сказал перед игрой: «Серьезные задачи без улыбки не решаются». Так они и делали», — сказал главный тренер российской сборной по футболу, сообщает Sports.ru.

Напомним,13 октября сборная России завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Газпром Арена» поздравила сборную России с победой над Кипром и выходом на Евро-2020.