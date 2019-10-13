«Газпром Арена» поздравила сборную России с победой над Кипром и выходом на Евро-2020

«Газпром Арена» поздравила сборную России с победой над командой Кипра и выходом на Евро-2020.

После матча стены стадиона на Крестовском подсветили цветами российского триколора в честь выхода сборной России по футболу на Чемпионат Европы — 2020.

Фотография опубликована на странице стадиона в Twitter.

Напомним,13 октября сборная России завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россия разгромила Кипр и получила путевку на Евро-2020.