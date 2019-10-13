Дзюба обратился к болельщикам после победы сборной России над Кипром

Дзюба обратился к болельщикам после победы сборной России над Кипром
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.

Футболист поздравил болельщиков с выходом сборной выходом на Евро-2020 и поблагодарил за поддержку.

«Спасибо вам большое за ваши сообщения, эмоции и любовь. Удачи всем и хорошо отметить выход сборной», – сказал Дзюба, сообщает Sports.ru.

Напомним,13 октября сборная России завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над Кипром и выход национальной сборной в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

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