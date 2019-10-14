Фотообои на стену в современный дом

При оформлении интерьеров наиболее актуальны современные стили. Все их объединяет минимализм, иногда граничащий с аскетизмом. Обстановка должна быть максимально простой и функциональной. Вазочки, статуэтки, картинки и другие мелкие элементы декора считаются пережитком мещанства. А вот современные фотообои в интерьере выглядят стильно и уместно. Они зрительно увеличивают пространство, придают помещению законченный вид.

Правильный декор стен фотообоями

Обои с изображением хорошо вписываются в обстановку. Они сочетаются с любой современной мебелью, подходят к разным покрытиям и материалам. Но в дизайне есть правила, которые позволят с их помощью скрыть недостатки помещения, придать ему уютный и стильный вид:

Светлые панорамные фотообои в интерьере визуально расширят комнату, создадут иллюзию простора.

Низкие потолки можно визуально «поднять» за счет косых и вертикальных линий.

Плотные обои с интересным рисунком отлично замаскируют неровные стены.

Изображение надо подбирать к конкретному интерьеру. Оно должно гармонировать с отделкой, обстановкой, элементами декора. Выбор сейчас огромный, выбрать и купить обои в Санкт-Петербурге от производителя можно быстро. Но спешить не стоит, лучше посоветоваться с дизайнером.

Как обыграть фотообои в интерьере комнаты?

Есть универсальные рисунки, которые подходят почти к любой обстановке. Но, чтобы данный элемент смотрелся не только уместно, но и эффектно, его надо правильно обыграть. А для этого следует вспомнить основные принципы дизайна интерьеров в современном стиле:

Сейчас ценится простота, поэтому использовать стереоскопические обои надо осторожно.

Акценты строятся на игре контрастов, изображение должно быть значительно темнее фона.

Важно выбрать современный сюжет, где нет устаревших мотивов и неактуальных тематик.

Есть варианты, которые диктуют собственную стилистику. Например, 3Д фотообои провоцируют всю комнату оформить соответственно. Но надо постараться, чтобы они не перетягивали на себя все внимание, ведь это – лишь второстепенный, а не главный элемент дизайна. Обыграть их можно с помощью подсветки, комнатных растений и других дополнительных акцентов.

Стильные и интересные фотообои украсят любую комнату, обставленную в современном стиле. Если подобрать их правильно, они скроют недостатки помещения и придадут ему недостающий уют. Ведь рациональность и минимализм, превалирующий в большинстве проектов, не всегда ассоциируется с понятием «домашний очаг».