Движение в тоннеле дамбы ограничат на 4 дня из-за ремонта

Тоннель под дамбой. Фото: дирекция КЗС СПб
Тоннель под дамбой. Фото: дирекция КЗС СПб

В Невском отсеке с 14 по 18 октября будет уменьшено количество полос по причине ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщает дирекция КЗС Петербурга на своем сайте, ремонтно-восстановительные работы ограничат движение путем уменьшения количества полос с 14 по 18 октября во внутреннем кольце части КАД на дамбе.

Также не исключается полная остановка движения транспорта перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Отмечается, что возможное время остановки не превысит 10 минут.

Жителям и гостям Петербурга приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов следить за сообщениями на информационных табло, разметкой на дороге, временными знаками, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дорожники ограничат движение на федеральных трассах Ленобласти.

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