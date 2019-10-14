Росприроднадзор проверил Охту после жалоб петербуржцев

Проверка была проведена после жалоб. Фото: pixabay

Проверка была проведена после жалоб. Фото: pixabay

Специалисты регионального департамента Росприроднадзора проинспектировали реку Охта после поступивших жалоб. Местные жители были недовольны загрязнением воды.

В ходе проверки сотрудники уделили особое внимание выпускам сточных вод в районе моста Шаумяна и моста Энергетиков, которые находятся на балансе ГУП «Водоканал Петербурга».

Как сообщили в ведомстве, вода в реке имела природный цвета. Специалисты также добавили, что «Водоканал» еще не приступил к очищению сточных вод.

В настоящее время в городе строят тоннельный канализационный коллектор, благодаря которому будет прекращен сброс сточных вод без очищения. Работы планируют завершить в 2021 году.

Ранее в GazetaSPb сообщали об экстремально загрязненной реке в Петербурге. Такое заключение сделал Росгидромет.