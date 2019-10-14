Реку Каменку признали экстремально загрязненной

Река Каменка, протекающая на территории Петербурга, признана экстремально загрязненной. В водоеме превышено содержание растворенного кислорода.

Специалисты также зафиксировали высокий уровень содержания марганца и аммонийного азота, сообщает Росгидромет. В четверти проб выявили высокую концентрацию легкоокисляемых органических веществ.

Помимо этого, допустимые показатели превышены в реках Охта и Волхов. В последней содержание органических веществ в 3,5 раза больше нормативов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шлиссельбурге выяснили причину загрязнения Малоневского канала. Оказалось, что канализационные стоки поступали в водоем через незаконный выпуск. Канал, как отмечают в общественной организации «Зеленый Фронт», сейчас напоминает выгребную яму. Водоем позеленел и обмельчал. На поверхности плавает мусор.