Незаконная труба превратила Малоневский канал в выгребную яму

В Шлиссельбурге выяснили причину загрязнения Малоневского канала. Канализационные стоки поступали в водоем через незаконный выпуск.

Малоневский канал прежде был одним из излюбленных мест для купания. Сейчас он, как отметил председатель общественной организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов, больше похож на выгребную яму. Вода позеленела, на поверхности и у берегов плавает тонна мусора. Сам канал обмельчал.

«Проблема заключается в том, что гидросистема Малоневского канала является бесхозной, из-за чего санитарное состояние водоема удручающее и выявляются различные нарушения», — отметил Виноградов.

Причину загрязнения выявили Департамент Росприроднадзора по СЗФО и МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения». Они обследовали водоем и обнаружили выпуск сточных вод в районе дома 72. Рядом с ним наблюдался мутный шлейф и ощущался запах канализации.

Ливневая сеть, из которой устроен выпуск, оказалась бесхозной. У дома 10 по улице Кирова была обнаружена несанкционированная врезка трубопровода.

По итогам осмотра ГУП «Леноблводоканал» рекомендовал проверить перечень разрешительной документации и обязать потребителя демонтировать врезку на Кирова, 10.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ручей Горелый загрязнили сточными водами.