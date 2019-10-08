Бизнесмены в Ленобласти загрязнили ручей Горелый в Тосненском районе

Суд обязал компанию ООО «Автос» получить разрешение на сброс сточных вод в Ленобласти. Предприятие уже успело загрязнить нефтепродуктами ручей в Тосненском районе.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что указанная фирма произвела сброс недостаточно очищенных сточных вод в ручей Горелый. Специалисты обнаружили в воде содержание аммоний-иона, железа и нефтепродуктов.

Позже выяснилось, что компания загрязняла ручей без наличия разрешения на его использование для сброса вод.

Суд обязал фирму получить соответствующее разрешение, а также повысить качество воды в сточных водах. Кроме того, ООО «Автос» обязана разработать схему водопотребления и водоотведения.

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