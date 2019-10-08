Бизнесмены в Ленобласти загрязнили ручей Горелый в Тосненском районе

Бизнесмены в Ленобласти загрязнили ручей Горелый в Тосненском районе
ООО "Автос" обязана разработать схему водопотребления и водоотведения. Фото: pixabay

Суд обязал компанию ООО «Автос» получить разрешение на сброс сточных вод в Ленобласти. Предприятие уже успело загрязнить нефтепродуктами ручей в Тосненском районе.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что указанная фирма произвела сброс недостаточно очищенных сточных вод в ручей Горелый. Специалисты обнаружили в воде содержание аммоний-иона, железа и нефтепродуктов.

Позже выяснилось, что компания загрязняла ручей без наличия разрешения на его использование для сброса вод.

Суд обязал фирму получить соответствующее разрешение, а также повысить качество воды в сточных водах. Кроме того, ООО «Автос» обязана разработать схему водопотребления и водоотведения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Экопром» заплатит за загрязнение реки Мурзинки.

загрязнение воды ленобласть предприятие ручей Горелый сточные воды Тосненский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге и Ленобласти совершено три квартирные кражи за сутки
Жилье в Ленобласти подорожало больше, чем в среднем по России
Бизнесмены в Ленобласти загрязнили ручей Горелый в Тосненском районе
Под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил мать и двоих детей
Стадо коров и коза задержали автобус в центре Тихвина
Производство крафтового пива в России оказалось под угрозой запрета
OZON выполняет требования бастующих работников
Стоимость ОСАГО в России увеличится в два раза