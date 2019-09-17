«Экопром» заплатит за загрязнение реки Мурзинки

Сумма штрафа составила 1 миллион рублей. Фирма возместит ущерб в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Такое решение принял петербургский суд, сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Комитет по природопользованию пожаловался на компанию «Экопром», которая, по мнению ведомства, загрязняла реку Мурзинку. Экспертам удалось доказать, что во всем виновата действительно она – в левый приток Невы сбрасывались сточные воды сверх нормы. Это негативно повлияло на состоянии реки.

«Экопром» обязали выплатить штраф размером 1 миллион рублей.

Напоминаем, что Росприроднадзор также обвинял в загрязнении Мурзинки ГУП «Водоканал». Предприятию выносили предупреждение. Летом река окрасилась в грязно-бежевый цвет из-за попадания в нее грязной жижи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мебельную компанию в деревне Проба оштрафовали из-за жалоб местных жителей на загрязнение воздуха.