Россиянам сообщили об изменении транспортного налога

Водителям нужно успеть оплатить указанные в уведомлениях налоги не позднее 2 декабря 2019 года. Фото: pixabay

Водителям нужно успеть оплатить указанные в уведомлениях налоги не позднее 2 декабря 2019 года. Фото: pixabay

В России изменились правила начисления транспортного налога. Соответствующие поправки изучили эксперты Федеральной налоговой службы.

Теперь информация о задолженностях будет находиться в личных кабинетах налогоплательщиков. Как сообщили представители ФНС, погасить налоги необходимо до 2 декабря. В другом случае будут наложены пени.

Также, с настоящего года изменилось само исчисление суммы этого вида налога. Изменения коснутся автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, возрастом не старше трех лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что предпенсионеров освободят от налогов на транспорт. Соответствующий проект появился на официальном сайте петербургской администрации.