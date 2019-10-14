Неизвестный обстрелял стаю лебедей в Тосненском районе

Неизвестный обстрелял стаю лебедей в Тосненском районе
Злоумышленник забрал с собой труп лебедя. Фото: Pixabay

Днем 14 октября рядом с усадьбой Марьино в Тосненском районе Ленобласти неизвестный открыл стрельбу по стае лебедей.

Свидетелем произошедшего стал управляющий усадьбы. Он рассказал об увиденном инспектору Охотнадзора. Из его слов известно, что злоумышленник забрал с собой труп лебедя, после чего скрылся, сообщили в пресс-службе Охотнадзора по Ленобласти.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Злоумышленника ищут.

Кроме того, пресс-службе Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области сообщили, что в пруду может находиться раненный лебедь. Если его там обнаружат, то отдадут ветеринарам на лечение и реабилитацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на пересечения КАД и ЗСД поселились лебеди. Горожане, проезжающие там, занервничали, однако орнитологи уверяют, что поводов для беспокойства нет. Птицам ничего не угрожает. Они сделали «привал» по дороге на юг.

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