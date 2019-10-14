Врио главы комитета по благоустройству назначен Сергей Малинин

Врио главы комитета по благоустройству назначен Сергей Малинин
Сергей Малинин.Baltpoto/ Дарья Иванова

Временно исполняющим обязанности председателя комитета назначен первый заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Он будет исполнять обязанности Владимира Рублевского, который освобожден от должности председателя комитета по благоустройству с 14 октября, сообщили в Смольном.

Рублевский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, что в течением пяти лет он возглавлял комитет по благоустройству Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Рублевский покинул должность главы комитета по благоустройству Петербурга.

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Врио главы комитета по благоустройству назначен Сергей Малинин
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