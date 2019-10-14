Врио главы комитета по благоустройству назначен Сергей Малинин

Временно исполняющим обязанности председателя комитета назначен первый заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.
Он будет исполнять обязанности Владимира Рублевского, который освобожден от должности председателя комитета по благоустройству с 14 октября, сообщили в Смольном.
Рублевский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, что в течением пяти лет он возглавлял комитет по благоустройству Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Рублевский покинул должность главы комитета по благоустройству Петербурга.