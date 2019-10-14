Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябре

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев признаны болельщиками лучшими футболистами сборной России в октябре.

Дзюбу признали лучшим по итогу встречи с Шотландией. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу России. Артем Дзюба забил два гола и отдал один результативный пас.

Денис Черышев признан лучшим игроком гостевого матча с Кипром. В этом матче Черышев оформил дубль и отметился двумя голевыми передачами.

Напомним,13 октября сборная России завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дзюба обратился к болельщикам после победы сборной России над Кипром.