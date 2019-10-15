Птицефабрика «Синявинская» предъявили семье экс-владельца иски на 883 млн

Птицефабрика «Синявинская» и входящее в нее АО «Волховский комбикормовый завод» (ВККЗ) подали иски к экс-гендиректору завода Олегу Мельникову. Его отец Никита Мельников прежде владел птицефабрикой.

Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований АО «Волховский комбикормовый завод» к бывшему начальнику составила 851 млн 720 тыс. рублей.

АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия союза ССР» обратилась в Арбитражный суд Петербургу и Ленобласти с иском в 31 млн 200 тыс. рублей. Общая сумма требований к Олегу Мельникову — около 883 млн рублей.

Помимо этого, в начале октября «Волховский комбикормовый завод» предъявил иск к Никите Мельникову. Арбитражный суд Республики Карелия решил оставить заявление без движения. Причиной этого стало отсутствие необходимых документов. Устранить нарушения истец должен до 5 ноября.