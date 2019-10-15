В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

В instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк опубликовали новый пост о её болезни. В нем опровергаются сообщения о коме, состоянии «сопора» и параличе у актрисы.

В сторис Заворотнюк выложен репост записи аккаунта podderzhka_azavorotnyuk. Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы.

Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения. Однако опровергает часть информации, что поступала в СМИ ранее.

«При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц», — отмечается в сообщении.

Создатели аккаунта призвали уважать близких актрисы и не выносить на всеобщее обозрение детали болезни.

Напомним, в августе в прессе сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировано онкологическое заболевание. Близкий к актрисе источник рассказал, что у неё четвертая стадия рака мозга.

Актриса проходила лечение. Её пребывание в больнице сопровождалось разными сообщениями и слухами, в том числе о смерти.