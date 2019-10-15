Новый поезд в декабре соединит Петербург, Москву и Карелию

Новый поезд будет останавливаться и в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Новый поезд будет останавливаться и в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Маршрут номер 159/160 Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск станет доступен со 2 декабря этого года.

Уже 2 декабря 2019 года можно будет воспользоваться проездом по маршруту Москва — Петрозаводск, стоимость билета составит от 1347 рублей в плацкарте и от 2012 рублей в купе.

Поезд будет совершать остановку в Сортавале, это сделано для того, чтобы туристы смогли пересесть на ретропоезд «Рускеальский экспресс» и доехать до горного парка.

Поезд будет ходить каждый день: отправление со станции Петрозаводск в 14:10, остановка в Москве в 10:16 следующего дня. Обратно он будет отправляться в 16:00 с Ленинградского вокзала столицы, а в 12:10 следующего дня пассажиры уже будут в Карелии.

Кроме того, в маршрут вошли остановки в Твери, Чудово, на Ладожском вокзале в Петербурге, Белоострове, Зеленогорске, Выборге, Хийтоле, Элисенвааре, Яккиме, Хелюле, Маткасельке, Янисъярви, Суоярви, Новых Песках, Эссойле и Чалне.

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