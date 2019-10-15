Миронов объявил, что готовится законопроект о смертной казни

Лидер партии «Справедливая Россия» заявил, что разрабатывается законопроект по введению смертной казни для террористов, их пособников и убийц детей.

Сергей Миронов также отметил, что законопроект обсуждался и раньше, рассматривалось введение смертной казни для террористов и их пособников, но по его мнению, они отличаются от детоубийц только тем, что вторые не выдвигают лозунгов, передает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Также политик подчеркнул, что пожизненное заключение для этих «нелюдей» слишком мало, поэтому члены партии в ближайшие сроки разработают новый законопроект по снятию моратория на смертную казнь. Миронов особенно выделил, что «этого требует народ», совесть и «человеческая справедливость».

Напомним, что радикальные размышления о снятии моратория на смертную казнь были вызваны тем, что в Саратове пропала, а затем была найдена мертвой 9-летняя девочка. С ней расправился ранее судимый за изнасилование мужчина. Жители города требовали у полиции выдать им убийцу.

Ранее GazetaSPB сообщила, как петербуржца обобрали на 150 тысяч в баре в центре города.