Петербуржца чуть не «развели» на 150 тысяч рублей в баре

Мужчина рассказал, что две девушки позвали его в бар, где напоили и сняли со счета 130 тысяч рублей, пропажу которых он обнаружил лишь утром.

Житель Санкт-Петербурга рассказал, как попал на круглую сумму в баре в самом центре города. По его словам, на улице с ним заговорили две симпатичные молодые девушки, пригласили немного выпить. Компания отправилась в заведение на Ломоносова, войти туда можно только нажав на специальную кнопку.

Петербуржец рассказал, что он вместе с девушками долго выпивал и ужинал в баре. Затем одна из них попросила его смартфон, он отдал устройство уже разблокированным. Другая девушка отвлекла его, тем временем как первая оплатила при помощи смартфона счет сначала на 14 тысяч, а потом, заметив остаток в 170 тысяч, оплатила еще несколько «левых счетов».

После чего дамы захотели закончить вечер, а мужчина получил очередной счет в 20 тысяч рублей. Как он рассказал, что осознать произошедшее получилось только следующим утром.

Также известно, что полиция отреагировала на его заявление «без энтузиазма», так как тот сам виноват в произошедшем.

Ранее GazetaSPB сообщила, что прокуратура задержала магазинного вора, находившегося в розыске.