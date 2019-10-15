Прокуратура задержала магазинного вора, находившегося в розыске

Прокуратура задержала магазинного вора, находившегося в розыске
Задержанный был ранее судим. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Подозреваемый задержан в Кировском районе Санкт-Петербурга, он был неоднократно судим.

Несколько дней назад, 13 октября, в 18:09 прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лице сотрудников отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Кировскому району Санкт-Петербурга задержала находившегося в розыске, ранее судимого 35-летнего мужчину.

Подозреваемый совершал кражу общей суммой на 2500 рублей в гипермаркете, находящемся в доме номер 7А по Урховому переулку. Работники продуктового магазина заметили, что мужчина пронес мимо кассы товар, и сразу же нажали тревожную кнопку.

Сотрудники Рсогвардии оперативно прибыли на место происшествия и арестовали мужчину, совершившего кражу. Проверка показала, что задержанный был ранее судим, а на момент задержания находился в федеральном розыске за преступление, которое совершил в Василеостровском районе.

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербургская прокуратура рассматривает возбуждение уголовного дела за организацию незаконной свалки.

кировский район санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Миронов объявил, что готовится законопроект о смертной казни
Автоэксперт оправдал установку забора между тротуаром и дорогой на Мытнинской
Бывшие гостиницы наметили тактику
Петербуржца чуть не «развели» на 150 тысяч рублей в баре
В России выписали первый штраф за фейковые новости
Прокуратура задержала магазинного вора, находившегося в розыске
«Лесопилка» против объединения с «Тряпкой»
К реконструкции Цимбалинского путепровода приступят в 2021 году