Прокуратура задержала магазинного вора, находившегося в розыске

Подозреваемый задержан в Кировском районе Санкт-Петербурга, он был неоднократно судим.

Несколько дней назад, 13 октября, в 18:09 прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лице сотрудников отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Кировскому району Санкт-Петербурга задержала находившегося в розыске, ранее судимого 35-летнего мужчину.

Подозреваемый совершал кражу общей суммой на 2500 рублей в гипермаркете, находящемся в доме номер 7А по Урховому переулку. Работники продуктового магазина заметили, что мужчина пронес мимо кассы товар, и сразу же нажали тревожную кнопку.

Сотрудники Рсогвардии оперативно прибыли на место происшествия и арестовали мужчину, совершившего кражу. Проверка показала, что задержанный был ранее судим, а на момент задержания находился в федеральном розыске за преступление, которое совершил в Василеостровском районе.

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербургская прокуратура рассматривает возбуждение уголовного дела за организацию незаконной свалки.