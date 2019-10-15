Суд признал банкротом застройщика ЖК «На Заречной»

Решение по банкротству НАО ИСГ «Норманн» Арбитражный суд Петербурга и области озвучил сегодня, 15 октября.

Организация является дочерним предприятием застройщика «Норманн». Компания занималась строительством жилкомплекса «На Заречной», расположенного в Парголово. Проблемный комплекс строится уже на протяжении пяти лет, с 2014 года. Изначально срок сдачи был назначен на 2016 год, однако впоследствии дата менялась четыре раза.

Теперь завершение строительства возьмет на себя другая компания, предположительно, «Дом.РФ». Однако это может случиться не раньше, чем через полгода, после формирования реестра кредиторов.

Напомним, что ранее Gazeta.SPb сообщала об обманутых дольщиках «Норманн», которые отдали мошенникам, в общей сложности, шесть миллиардов рублей. Пострадавшие должны были получить жилье более чем в 10 строящихся жилкомплексах города.