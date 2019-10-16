Мошенники придумали новый способ обмана банкоматов

Мошенники придумали новый способ обмана банкоматов
Фото: pixabay

Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы. Они подделывают купюры специально для данных устройств, чтобы потом снять настоящие банкноты уже в другом месте.

Злоумышленники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такие деньги воспринимает как настоящие. В результате сумма зачисляется на счет.

Со слов представителя надзорного ведомства Елены Малык, выявить такое преступление можно только после того, как в банкомате закончатся средства и начнется пересчет.

В ходе программы надзорного ведомства «Эфир» она добавила, что ущерб от таких преступлений превысил прошлогодние показатели.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербуржец купил на фальшивые деньги продукты. Расплатиться такими купюрами ему удалось девять раз.

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