В Ленэнерго объяснили, почему на Петроградке «моргает» свет

В Ленэнерго объяснили, почему на Петроградке &#171;моргает&#187; свет
Сбой не должен привести к отключению электричества. В случае отсутствия электроэнергии жителям порекомендовали обратиться в управляющую компанию. Фото: https://pixabay.com/

ПАО «Ленэнерго» дал объяснения по поводу «моргающего» света в зданиях возле станции метро «Петроградская».

По словам представителя организации, перебои с электричеством связаны с технологическим нарушением на кабельной линии 10 кВ. О том, что жители Петроградки жалуются на секундные отключения света рассказала «Мойка78».

Сбои начались сегодня, 16 октября, после 15 часов дня. Отключение света происходило несколько раз, буквально на секунду, после чего электричество возвращалось.

На данный момент в «Ленэнерго» осведомлены о проблеме и работают над её устранением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы на Салтыковской дороге завершили ремонтные работы по замене светотехнического оборудования. Теперь на объекте установлены 82 светильника.

новости ПАО “Ленэнерго” петроградка санкт-петербург электроснабжение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сеть кофеен сварилась
Промышленная компания Петербурга вышла на турецкий рынок
Движение на Народного ополчения и шоссе Революции ограничат до ноября
На съезде КАД на Московское шоссе опрокинулась фура
В Ленэнерго объяснили, почему на Петроградке «моргает» свет
Дороги Ленобласти в гололед обработают жидкой солью
Магазин в Петергофе оштрафовали на 1,5 млн за продажу алкоголя без лицензии
Восемь автомобильных компаний изменили цены в России за две недели