В Ленэнерго объяснили, почему на Петроградке «моргает» свет

Сбой не должен привести к отключению электричества. В случае отсутствия электроэнергии жителям порекомендовали обратиться в управляющую компанию. Фото: https://pixabay.com/

Сбой не должен привести к отключению электричества. В случае отсутствия электроэнергии жителям порекомендовали обратиться в управляющую компанию. Фото: https://pixabay.com/

ПАО «Ленэнерго» дал объяснения по поводу «моргающего» света в зданиях возле станции метро «Петроградская».

По словам представителя организации, перебои с электричеством связаны с технологическим нарушением на кабельной линии 10 кВ. О том, что жители Петроградки жалуются на секундные отключения света рассказала «Мойка78».

Сбои начались сегодня, 16 октября, после 15 часов дня. Отключение света происходило несколько раз, буквально на секунду, после чего электричество возвращалось.

На данный момент в «Ленэнерго» осведомлены о проблеме и работают над её устранением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы на Салтыковской дороге завершили ремонтные работы по замене светотехнического оборудования. Теперь на объекте установлены 82 светильника.