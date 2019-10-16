«Ласточки» по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное запустят 25 октября

С 25 октября «Ласточки» начнут курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное, в составе пригородного поезда будет семь вагонов.

Скоростная «Ласточка» частично заменит электропоезда, относящиеся к категории «Стандарт», которые курсируют по этому маршруту на данный момент. «Ласточка» будет возить пассажиров в ускоренном режиме, с остановками на станциях «Девяткино», «Токсово», «69 км», «Сосново», «Лосево», «Громово» и «Приозёрск».

Как сообщают в пресс-службе «Северо-западной пригородной пассажирской компании» это будет одиннадцатый маршрут организации, следовать по которому будут современные комфортабельные составы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что со 2 декабря 2019 года РЖД запустит новый поезд, который соединит Москву, Санкт-Петербург и Карелию.