Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали об улучшении ее состояния

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали об улучшении ее состояния
Анастасия Заворотнюк. Фото: wikimedia.org

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня», значительно улучшилось после проведенной операции. Об этом рассказали в окружении актрисы.

По словам друзей Заворотнюк, в то время как журналисты распространяют информацию о смерти актрисы, она уже начала поправляться. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Один из друзей артистки рассказал, что сейчас она проходит курс реабилитации. Для скорейшего восстановления она начала плавать в бассейне, добавил он.

Еще один собеседник издания пояснил, что опухоль была настолько маленького размера, что ее не могли разглядеть даже с помощью современной аппаратуры. По этой причине медики не нашли противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы.

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Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали об улучшении ее состояния
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