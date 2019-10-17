Комстрой пока не знает, кто достроит ЖК «На Заречной»

Будущее ЖК «На Заречной» не прояснится в ближайшие несколько месяцев. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал застройщика НАО «ИСГ «Норманн»» банкротом. Кто достроит объект, пока неизвестно.

«Процедура банкротства имеет определенную этапность, которую надо соблюсти. Введение всего имуществе в эту процедуру, выстраивание финансовой модели… Потому сейчас речь не идет о конкретной компании, которая будет достраивать этот объект», — рассказали gazeta.spb.ru в комитет по строительству.

Дольщики предлагают поручить достройку проблемного объекта «Дом.РФ». В комитете отметили, что такая возможность есть, однако вопрос пока не прорабатывался.

Ведомство также сообщило, что владелец компании Владимир Смирнов решение Арбитражного суда опротестовать пока не пытался.

НАО «ИСГ «Норманн» входит в группу компаний «Норманн». Компания возводила жилой комплекс «На Заречной» в поселке Парголово. Строительная готовность первых двух домов составляет 92%. Сдать их планировали в 2016 году. Другие два дома, заселиться в которые жильцы должны были в 2017 году, готовы всего на 5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главу ГК «Норманн» Владимира Смирнова арестовали по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Под стражей он пробудет до декабря.