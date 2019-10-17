Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе вены в суде

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены во время заседания Люблинского суда Москвы.

Активистов «Нового величия» подозревают в организации экстремистского сообщества. Сегодня суд отказался отпустить нескольких фигурантов дела из-под стражи. После этого двое из них — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены прямо в зале суда.

«Я лично видел, что Костыленков себе вскрыл [вены]. Маша Дубовик [еще один фигурант дела] закричала, у нее истерика началась, я к ней. А потом сказали, что еще и Крюков вскрыл», — сообщил РБК адвокат Максим Пашков. Их вывели из зала суда. Им оказали первую помощь.

Фигурантами дела являются десять членов организации «Новое величие». Их задержали в марте 2018 года. По версии следствия, активисты собирались совершить преступления по мотивам ненависти к действующей российской власти. Защита настаивает, что «Новое величие» создали сотрудник управления по противодействию экстремизму (центр «Э») и двое его агентов, которые затем вовлекли в ее деятельность обвиняемых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали 40 человек на акции в поддержку фигурантов «Нового величия».