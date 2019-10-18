«Синявинская птицефабрика» хочет подать иск о банкротстве ритейлера «Интерторг»

АО «Птицефабрика Синявинская» готовится к обращению в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «ТД Интерторг», который управляет сетью магазинов «Семья» и Spar, банкротом.

В соответствии с заявлением, опубликованном на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, неисполнение ТД «Интерторг» договора поставки от 2016 года может стать поводом для иска о банкротстве.

Согласно закону, птицефабрика имеет право подать заявление о банкротстве не ранее, чем через 15 дней после публикации. Также отметим, что признание должника банкротом происходит в том случае, если сумма исковых требований превышает 300 тыс. рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что птицефабрика «Синявинская» предъявили семье экс-владельца иски на 883 млн.