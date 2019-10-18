В России прекратят продажу внедорожника Mitsubishi Pajero

До конца года российский рынок покинет внедорожник Mitsubishi Pajero. В кругах автолюбителей его называют легендарным.

«Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС (в этом году) и новые уже не планируются», — пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на российский офис Mitsubishi.

В компании подчеркнули, что не готовы так просто расстаться с легендарной моделью. О планах в отношении Pajero офис Mitsubishi объявит в ближайшее время. Официальной информации про обновление модели на данный момент нет.

Mitsubishi Pajero выпускался с 1982 года. За это время модель сменила четыре поколения. Сейчас на российском авторынке продается Mitsubishi Pajero последнего поколения. Стоимость его начинается от 2 млн 969 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тольяти сократится производство автомобилей Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway.