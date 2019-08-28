«АвтоВАЗ» тормозит конвейеры в Тольятти

С сентября 2019 года начнётся сокращение числа автомобилей, выходящих из Тольяттинских цехов. Пока что речь идёт о моделях на платформе Renault-Nissan-Bo и все внедорожники 4×4. Срок, на который будет снижено производство, пока неизвестен.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на «Ведомости», в первую очередь это будет сокращение производимого числа автомобилей Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway. Такая же судьба постигнет и внедорожники с полным приводом. Данное решение, якобы, вызвано ожидаемым снижением спроса.

В качестве хорошей новости можно назвать, что пока не ожидается ни сокращений сотрудников, ни уменьшения числа смен или длительности рабочей недели.

Также стало известно, что проблемы ни у одного «АвтоВАЗ»-а: совместное производство Волжского автомобильного завода и GM, производящее Chevrolet NIVA также планирует замедлять производство. При этом в период со 2-го по 6-е сентября работы планируется и вовсе остановить для осуществления бухгалтерских и логистических подсчётов.

Любопытно, что продажи той же Lada в текущем году не выказывала тенденции на спад, а наоборот набрала 0,3%, что позволило достигнуть цифры в 21% от общего автопарка россиян (на пункт выше прошлого года).