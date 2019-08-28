Форвард «Ливерпуля» и кузен Джеррарда обвинил клуб в агрессии

Агенты форварда «Ливерпуля» Бобби Данкана, он же — кузен знаменитого игрока Стивена Джеррарда, в настоящее время являющегося тренером шотландского клуба «Rangers» обвинили начальство клуба в том, что они довели 18-ти летнего футболиста до нервного срыва.

Ранее Данкан уже неоднократно заявлял желание покинуть проторенную кузеном (раньше также игравшего за «Ливерпуль») дорогу и отправиться в свободное плавание — к примеру, в датскую «Нордшелланну» или итальянскую «Фиорентину», однако в «Ливерпуле» не хотят и слышать о чём-то подобном.

В результате Бобби Данкан впал в стрессовое состояние и уже четыре дня не выходил из дому. Как пишет Daily Mail со ссылкой на агента молодого человека Саифа Руби, подобное событие поставило точку в отношениях между Данканом и Ливерпулем. Ранее уже неоднократно обсуждались возможны тех или иных изменений — к примеру, аренда Данкана, который, как уже очевидно, «не потянет» игру за первый состав «Ливерпуля», на сезон с возможностью купить его за 1,5 миллионов фунтов или даже больше, но руководство клуба откровенно заявили, что сделка не пройдёт.

«Мало того что Бобби получает очень маленькую зарплату, так у него есть ещё сезон по контракту, и „Ливерпуль“ категорически заявил, что футболист не получит новый. Из-за этого Бобби не выходил из своей комнаты в течение четырёх дней и больше никогда не вернётся в „Ливерпуль“», — отметил Руби.

Не самое достойное поведение для клуба с такой историей, добавил он.

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