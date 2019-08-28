Премьер Гройсман покинул правительство Украины

Премьер Гройсман покинул правительство Украины
Гройсман устал. Он уходит. Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Владимир Гройсман покинул пост главы украинского правительства. Политик пообещал и дальше «заботиться об успехе нашей великой державы

О своём уходе премьер сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebok. Помимо стандартных пожеланий удачи преемнику и счастья всему украинскому народу, было сказано и кое-что интересное.

Так, Гройсман отметил, что из политики уходить не собирается, а всю свою энергию направит на то, что считает важным — децентрализацию и развитие деревень и моногородов.

«От всего сердца хочу поблагодарить каждого из вас!», — завершил свою речь Гройсман.

Мнения украинских граждан в комментариях, как это бывает, разделились.

«Чаю побольше купи. И сахарку он тебе пригодиться«, — мрачно предрекает Саша Бондарь.
«Благодарю Вас. Вы, действительно, сделали важные дела для нашего государства. Не все, к сожалению, это понимают. Успехов Вам!«, — благодарит Анна Сергеева.
Одним из самых берущих за душу, однако, остался комментарий пользователя под «ником» Stanislav Stanislav: «Вот прикол-приколович. Мы благодарим за то,что они обязаны выполнять, идя на свои посты«.

Напомним, Владимир Гройсман поднялся к верхам управления в результате гражданского конфликта 2014-го года, будучи до этого мэром Винницы. С тех пор побывал вице-премьером Украины (по приглашению Арсения Яценюка), главой Верховной Рады Украины и, наконец, с 14 апреля 2016 года по сей день — премьер-министром Украины. Дальнейшие его политические планы пока неизвестны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России вновь может наступить дефицит европейских продуктов.

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