Россияне могут остаться без «натуральных» европейских овощей

Дело, как обычно, в нюансах законодательства. В соответствие с законом об «органической продукции», соответствующей маркировкой могут пользоваться только продукты с российскими сертификатами. Иностранная же еда, какой бы чистой, органической и наполненной солнцем жарких стран она не была, без такового считается не-органической.

Тревогу забили представители движения «Русбренд» (Nestle, Danone, PepsiCo и иные корпорации, наряду с масс-маркетом выпускающие «organic food» для тех, кто побогаче). И направили письмо главе Министерства сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. По информации из письма, сообщает «Коммерсантъ», начало действия закона приведёт к миллиардным убыткам для продавцов такого рода товаров.

Проблема в том, что провести переаккредитацию на российский лад — и всё же доказать, что ваш продукт 100% original, сегодня затруднительно — в стране есть только один орган, выдающий сертификаты с весьма ограниченными возможностями. Кроме того, к закону не приняты подзаконные акты — не определено, как именно должен наноситься знак «органик», как и кем будет вестись реестр производителей натуральной продукции. В общем, раньше 1 января, когда «правила игры» получится изучить уже на местах, ничего производить смысл не имеет.

«Русбренд», в свою очередь, просит о переходном периоде, который бы позволили избежать отзыва «устаревшей» продукции с рынка и ускорить создание требования к новой маркировке, упаковку с которой необходимо заказывать за несколько месяцев.

В Минсельхозе ответили, что письмо на данный момент рассматривается — но подчеркнули, что о запрете продукции не идёт, всего лишь о смене упаковки. Однако с 1 января грядущего года, если ничего не изменится, «органическую» еду из-за границы действительно придётся отозвать (либо заранее затереть на ней всяческое упоминание о натуральности).

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