В ГИБДД вновь вернулись к идее снижения скорости с детьми на борту

Скорость однажды уже хотели ограничить - но "не срослось". Фото: vk.com/tipotaxi

Скорость однажды уже хотели ограничить - но "не срослось". Фото: vk.com/tipotaxi

Глава ГИБДД Михаил Черников вновь предложил на законодательном уровне «лихачить», имея на борту автомобиля ребёнка — вне зависимости от наличия детского сиденья и прочих мер безопасности.

Соответствующее заявление он сделал, по сведениям «Интерфакса», на заседании правительственной комиссии. Там он привёл пугающие цифры — с начала 2019-го года в ДТП пострадало почти 12 тысяч детей, а около 300-х погибло.

Такая статистика тем печальней, что в прошлом году по факту нарушения правил перевозки детей было возбуждено около 400 тысяч административных дел.

«Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей. Большинство ДТП с участием детей произошли по причине нарушений ПДД, в том числе превышения скорости», — отметил он.

Точные цифры в этот раз не назывались, но ранее, в апреле текущего года Михаил Черников уже предлагал автоматически снижать допустимую скорость транспортных средств на 20 км/ч, если на борту находится ребёнок.

Иными словами, в нормальный городских условиях это будет 40, на загородных автодорогах 70, а на автомагистралях — до 110 км/ч.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что из под стражи освобождён руководитель РИА «Новости — Украина».