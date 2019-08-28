Руководитель «РИА «Новости — Украина» Вышинский освобождён из под стражи

Киевским апелляционным судом было принято решение об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи под обязательство об явке. Отныне он должен являться в суд по первому требованию, информировать власти о своих передвижениях и не общаться со свидетелями по делу.

На момент освобождения Вышинский провёл за решёткой более 400 дней, причём как такового, суда по предъявленным ему обвинениям, так и не было, передаёт РИА «Новости».

Напомним, журналист был задержан 15 мая прошлого года в Киеве и арестован через два дня. Украинские власти заподозрили его в сепаратизме (поддержке т.н. ДНР и ЛНР) и государственной измене, что могло закончиться для журналиста 15 годами лишения свободы. Тем не менее, дело в суд не шло — а последний 8 раз продлевал меру пресечения в виде заключения под стражу.

На защиту журналиста встали не только российские журналисты и чиновники, но даже Владимир Путин, отметивший, что Вышинский был задержан «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции».

Даже представители ОБСЕ неоднократно указывали, что в задержании Вышинского может содержаться как угроза свободе слова, так и наступление на независимую журналистику.

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