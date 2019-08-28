Минэкономразвития: доллара больше 70 не будет ещё долго

Тот факт, что после подобных сообщение граждане не бегут менять рубли, лучше всего говорит об улучшении экономической ситуации. Фото: Очередь в банкомат, 1998 / vk.com/the_old_moscow

Тот факт, что после подобных сообщение граждане не бегут менять рубли, лучше всего говорит об улучшении экономической ситуации. Фото: Очередь в банкомат, 1998 / vk.com/the_old_moscow

Минэкономразвития выдвинуло позитивный и негативный прогнозы динамики доллара до 2024-го года. Потолком при наихудшем раскладе называется цена в 70,5 рублей за 1 вечнозелёный.

Анализы экономистов ведомтсва показывают, что к концу текущего года доллар достигнет отметки 65,8 рублей, на которой фактически и стабилизируется (к концу 2020-го года — 65,6 рублей за доллар). Соответствующие цифры и будут учитываться в базовом сценарии развития экономики на грядущие три года, который собираются рассмотреть 19 сентября.

Настроены в МЭР оптимистично — резкого роста курса доллара США ничего не предвещает, и лишь в конце 2024-го года ожидается, что за доллар попросят 67,6 рублей, пишет «Российская газета».

Впрочем, есть и заделы на пессимистическое развитие событий. Так, если цена за баррель нефти марки Brent упадёт на 10-15 долларов за баррель, а то и больше, составив в 2020-м году $42,5, а в 2024-м $45,9 за баррель, то даже в этом — самом худшем — случае, к концу 2023-го года доллар будет стоить 70,1, а в конце 2024-го 70,5 рублей.

Напомним, что пристальное внимание к курсу американской валюты возникло у общественности, в общем-то, привыкнувшей к доллару по 24-33 рубля, возникло (вернее, вернулось после 90-х)ле кризиса 2014-го года, когда он внезапно, прорвал психологическую отметку в 50 рублей. Наиболее «неудачными» в этом плане выдались январь и февраль 2016-го года, когда средний курс американский валюты составлял примерно 77,5 рублей за доллар.

Ранее GazetaSPb сообщала, что резиденцию Полпреда Президента России по ДВО перенесли на остров «Русский» (Владивосток).