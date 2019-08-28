Минэкономразвития: доллара больше 70 не будет ещё долго

Минэкономразвития: доллара больше 70 не будет ещё долго
Тот факт, что после подобных сообщение граждане не бегут менять рубли, лучше всего говорит об улучшении экономической ситуации. Фото: Очередь в банкомат, 1998 / vk.com/the_old_moscow

Минэкономразвития выдвинуло позитивный и негативный прогнозы динамики доллара до 2024-го года. Потолком при наихудшем раскладе называется цена в 70,5 рублей за 1 вечнозелёный.

Анализы экономистов ведомтсва показывают, что к концу текущего года доллар достигнет отметки 65,8 рублей, на которой фактически и стабилизируется (к концу 2020-го года — 65,6 рублей за доллар). Соответствующие цифры и будут учитываться в базовом сценарии развития экономики на грядущие три года, который собираются рассмотреть 19 сентября.

Настроены в МЭР оптимистично — резкого роста курса доллара США ничего не предвещает, и лишь в конце 2024-го года ожидается, что за доллар попросят 67,6 рублей, пишет «Российская газета».

Впрочем, есть и заделы на пессимистическое развитие событий. Так, если цена за баррель нефти марки Brent упадёт на 10-15 долларов за баррель, а то и больше, составив в 2020-м году $42,5, а в 2024-м $45,9 за баррель, то даже в этом — самом худшем — случае, к концу 2023-го года доллар будет стоить 70,1, а в конце 2024-го 70,5 рублей.

Напомним, что пристальное внимание к курсу американской валюты возникло у общественности, в общем-то, привыкнувшей к доллару по 24-33 рубля, возникло (вернее, вернулось после 90-х)ле кризиса 2014-го года, когда он внезапно, прорвал психологическую отметку в 50 рублей. Наиболее «неудачными» в этом плане выдались январь и февраль 2016-го года, когда средний курс американский валюты составлял примерно 77,5 рублей за доллар.

Ранее GazetaSPb сообщала, что резиденцию Полпреда Президента России по ДВО перенесли на остров «Русский» (Владивосток).

валюта доллар кризис рубль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Страховая компания оплатит лечение и репатриацию погибшей в Турции петербурженки
СМИ: Лукашенко не хочет ехать в Польшу без Путина
В Сосновом Бору разбираются с микрофинансовой организацией
Подозреваемого по делу о ДТП на Савушкина арестовали до октября
Главнокомандующий ВМФ Евменов поздравил маячников с 300-летием маяка Толбухин
Водитель чудом выжил после ДТП на КАД
Стало известно, сколько россияне тратят на подготовку ребенка к школе
Минэкономразвития: доллара больше 70 не будет ещё долго