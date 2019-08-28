Остров Русский — новый форпост президентской власти на Дальнем Востоке

Официальный указ главы России о переезде полномочного представительства Президента России по Дальневосточному Федеральному Округу из Хабаровска во Владивосток подписан и официально опубликован.

Отныне, как стало известно GazeteSPb, входящей в Медиасиндикат, с хабаровской улицы Шеронова, дом 22 он переедет на остров «Русский» (территориально — Владивосток) в поселок Аякс, дом 10, лит. «Н».

Остров «Русский» — остров в заливе Петра Великого Японского моря. В Советское время служил для базирования секретных военных частей и, одновременно, «дикого» туризма жителей Владивостока. После распада СССР, там, до их расформирования, располагалась дисциплинарная воинская часть. В 2001-м году основан небольшой (в 2013-м году там проживало 25 насельников, включая трудников) Свято-Серафимовский монастырь.

Основное развитие острова началось в 2012-м году, когда остров «Русский» был соединён с большой землёй одноименным мостом, а к саммиту АТЭС возведён кампус Дальневосточного федерального университета. Помимо этого, на острове действует океанариум, продолжается строительство крупнейшего музейно-театрального комплекса. Действует особая экономическая зона и технопарк «Русский».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Песков опроверг слова о «тотальной безнаказанности полиции».